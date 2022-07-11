Войска ДНР, ЛНР и России взяли под контроль Владимировку и Триполье

Силы России, Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, Триполье и Владимировка были освобождены союзными силами вместе с 6-м отдельным казачьим полком.

Он добавил, что линия фронта продвинулась далеко вперед, луганские подразделения помогают освобождать территории ДНР, передает Regnum.

10 июля сообщалось, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в Славянске.

В результате оказалось уничтожено до 100 человек личного состава, более тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня "Град".