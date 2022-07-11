В уральском городе больше 80 жилых домов остались без воды из-за аварии

В уральском городе Невьянск несколько десятков жилых домов остались без холодного водоснабжения. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня рано утром произошла авария на магистральном водопроводе по улице Максима Горького в Невьянске. Из-за этого была прекращена подача холодной воды в дома по улицам Ленина, Матвеева, Малышева, Максима Горького, Космонавтов, Карла Маркса, Чапаева и Мартьянова. В общей сложности без водоснабжения остались 83 многоквартирных дома, в которых проживают около 11,6 тысяч человек, а также восемь социальных объектов.

Сейчас специалистами проводятся аварийные работы. В прокуратуре собираются дать правовую оценку действиям администрации Невьянска и ресурсоснабжающих организаций по бесперебойному предоставлению жителям коммунальных ресурсов.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований обязательно будут приняты меры реагирования.