11 Июля 2022
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Политика За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Байдену не удалось свалить вину в кризисе на Путина, - Fox News

Обозреватель Fox News Дуглас Мюррей заявил, что американцы не верят заявлениям президента США Джо Байдена об ответственности президента России Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране.

По словам Мюррея, в течение полугода администрация президента Байдена пытается переложить ответственность за все проблемы в США на российского лидера. Обозреватель отметил, что "американцы на это не покупаются", так как помнят о проблемах с энергетикой, которые возникли с самого начала прихода к власти администрации во главе с Байденом.

В США осознают, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить "зеленую" политику. В результате американский лидер вынужден "ездить по всему миру, умоляя других обеспечить нас нефтью".

Ранее в журнале The American Conservative бывший сотрудник Госдепа Питер Ван Бюрен отметил, что Байден пробыл на посту президента США 500 дней. И за это время он потерпел неудачу по всем направлениям.

Сейчас в США самые высокие цены на газ, самая высокая инфляция и самый печальный фондовый рынок за последние десятилетия. При этом из 500 дней 191 день Байден провел вдали от Белого дома, отдыхая в одном из двух своих имений в Делавэре.

Рейтинг Байдена упал до 29%, пишет Regnum. Практически все мировые СМИ сходятся во мнении, что у нынешного президента США одни неудачи. Однако он заявляет, что будет баллотироваться в 2024 году на новый срок.

Теги: байден, путин, рост цен



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