В Нижневартовском районе шестилетний ребенок утонул в озере

В Нижневартовском районе шестилетний ребенок утонул в озере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 9 июля, недалеко от базы отдыха "Ольгино". По предварительным данным, ребенок ушел под воду около 18.00. Ему пытались помочь другие отдыхающие, увидевшие происходящее, вытащили его на берег, но спасти не смогли.

Следком организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.