11 Июля 2022
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Кинотеатр (2020) | Фото: Накануне.RU

ККТ "Космос" в Екатеринбурге продлил закрытие до 1 августа

Киноконцертный театр "Космос" в Екатеринбурге не будет работать до 1 августа. О продлении перерыва сообщается при звонке в службу поддержки ККТ. При этом на сайте до сих пор говорится о закрытии до 28 июля.

Со здания сняли все афиши и кинокартин в расписании до сентября не предвидится. Ближайшие мероприятия также запланированы только на осень. Среди них выступления Григория Лепса и Шоу "Импровизация".

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что для спасения кинотеатров России необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента.

Теги: Космос, кинотеатр, закрытие



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