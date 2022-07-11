ККТ "Космос" в Екатеринбурге продлил закрытие до 1 августа

Киноконцертный театр "Космос" в Екатеринбурге не будет работать до 1 августа. О продлении перерыва сообщается при звонке в службу поддержки ККТ. При этом на сайте до сих пор говорится о закрытии до 28 июля.

Со здания сняли все афиши и кинокартин в расписании до сентября не предвидится. Ближайшие мероприятия также запланированы только на осень. Среди них выступления Григория Лепса и Шоу "Импровизация".

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что для спасения кинотеатров России необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента.