Уральские банкиры заявили о новой схеме мошенничества

В Уральском главном управлении Банка России предупредили о новой схеме мошенничества.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, суть состоит в следующем: злоумышленники звонят под видом сотрудников службы поддержки сотового оператора и заявляют, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы "избежать отключения", человеку предлагают набрать на мобильном определенную комбинацию цифр, однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет аферистам получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.

Кроме этого, мошенники могут сообщить, что клиенту надо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. А иногда злоумышленники заявляют, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

"Главная цель мошенников либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно. Никому не сообщайте SMS -код от личного кабинета. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку. Если у вас остались сомнения, то лучше самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте", - советует эксперт по безопасности Уральского главного управления ЦБ РФ Александр Сальников.

Напомним, с 1 октября 2022 года клиенты банков в России смогут самостоятельно установить запрет на свои онлайн-операции или ограничить их параметры, например, максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.