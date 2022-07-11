"Всерьез и надолго": в Минздраве сочли возможным введение QR-кодов для всех прививок

11 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

"Всерьез и надолго": в Минздраве сочли возможным введение QR-кодов для всех прививок

Заместитель министра здравоохранения РФ, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачёв полагает, что вскоре в России появятся новые медицинские сервисы, которые позволят пациентам хранить все свои анализы и результаты исследований в "облаке", видеть подробные сведения обо всех поликлиниках, больницах и врачах, быстрее и удобнее записываться на прием. Кроме того, уже привычные нам QR-коды никуда не исчезнут, рассказал Пугачёв в интервью "Известиям".

"Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла. Этот сервис прочно вошёл в нашу жизнь во всех сферах, от авторизации в соцсетях до оплаты счетов в банках. Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на "Госуслугах" и использовать там, где это необходимо", - сказал Пугачёв.

На просьбу пояснить, где именно в медицине могут применяться QR-коды, замминистра упомянул вакцинацию: "Взять ту же вакцинацию: кто из нас помнит, какие прививки нам делали на протяжении жизни? Получается, что только мама знает, какие прививки есть у ребенка. Возможно, в школе и детском саду тоже хранится эта информация. Многие, чтобы "вспомнить", сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента".

По словам чиновника, с помощью такой системы можно будет оценить коллективный иммунитет к определенному заболеванию с точностью до населенного пункта и спрогнозировать риски распространения инфекций.

Напомним, что 12 ноября прошлого года правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах, что вызвало волну протестных акций. Например, в Екатеринбурге противники QR-кодов пришли к зданию заксобрания с протестными транспарантами. В Саратове депутат Николай Бондаренко пришел на заседание областной думы в тюремной робе. В Петербурге и Казани владельцы некоторых кафе и ресторанов решили не подчиняться требованиям властей о QR-кодах в общепите. Также жители страны написали сотни тысяч комментариев в телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина. В конце концов, законопроекты были сняты с рассмотрения.

Теги: Министерство здравоохранения РФ, Павел Пугачёв, QR-код



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети