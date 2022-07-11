"Всерьез и надолго": в Минздраве сочли возможным введение QR-кодов для всех прививок

Заместитель министра здравоохранения РФ, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачёв полагает, что вскоре в России появятся новые медицинские сервисы, которые позволят пациентам хранить все свои анализы и результаты исследований в "облаке", видеть подробные сведения обо всех поликлиниках, больницах и врачах, быстрее и удобнее записываться на прием. Кроме того, уже привычные нам QR-коды никуда не исчезнут, рассказал Пугачёв в интервью "Известиям".

"Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла. Этот сервис прочно вошёл в нашу жизнь во всех сферах, от авторизации в соцсетях до оплаты счетов в банках. Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на "Госуслугах" и использовать там, где это необходимо", - сказал Пугачёв.

На просьбу пояснить, где именно в медицине могут применяться QR-коды, замминистра упомянул вакцинацию: "Взять ту же вакцинацию: кто из нас помнит, какие прививки нам делали на протяжении жизни? Получается, что только мама знает, какие прививки есть у ребенка. Возможно, в школе и детском саду тоже хранится эта информация. Многие, чтобы "вспомнить", сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента".



По словам чиновника, с помощью такой системы можно будет оценить коллективный иммунитет к определенному заболеванию с точностью до населенного пункта и спрогнозировать риски распространения инфекций.

Напомним, что 12 ноября прошлого года правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах, что вызвало волну протестных акций. Например, в Екатеринбурге противники QR-кодов пришли к зданию заксобрания с протестными транспарантами. В Саратове депутат Николай Бондаренко пришел на заседание областной думы в тюремной робе. В Петербурге и Казани владельцы некоторых кафе и ресторанов решили не подчиняться требованиям властей о QR-кодах в общепите. Также жители страны написали сотни тысяч комментариев в телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина. В конце концов, законопроекты были сняты с рассмотрения.