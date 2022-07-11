11 Июля 2022
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Политика За рубежом
Синдзо Абэ (2018) | Фото: RT

В Японии на выборах победили сторонники погибшего Синдзо Абэ

В Японии на выборах в верхнюю палату парламента сторонники погибшего экс-премьер-министра Синдзо Абэ получили две трети мест.

Таким образом, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее союзники в вопросе изменения конституции страны из партий "Комэйто" и "Общества обновления Японии" могут инициировать проведение референдума.

Впрочем, такая возможность у них была и раньше - в последние годы сторонники идеи изменения конституции уже имели необходимое число мандатов в обеих палатах парламента, однако инициировать референдум не торопились - подавляющая часть японского общества негативно настроена по вопросу изменения так называемой мирной статьи конституции. И едва ли убийство Синдзо Абэ мужчиной, проходившим ранее службу в морских силах самообороны Японии, кардинально повлияет на ситуацию.

Абэ, а также его сторонники, в том числе и приемники на посту премьер-министра - Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида – выступали за изменение мирной статьи. Она провозглашает отказ Японии от участия в вооруженных конфликтах и от собственных вооруженных сил, напоминает ТАСС. Нынешние власти считают, что эта норма, принятая 70 лет назад, не отвечает вызовам современного мира.

Теги: синдзо абэ, выборы, япония, конституция



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