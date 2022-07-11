11 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Неизвестный мальчик, потерявшийся в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге нашлись родители мальчика, гулявшего по ночному Екатеринбургу

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскали родителей мальчика, которого посреди ночи нашли на перекрестке улиц Вилонова и Учителей.

Напомним, что ребенка в возрасте от 3 до 5 лет заметил прохожий в районе 3.00 с 7 на 8 июля. После этого мужчина отвел мальчика в полицейский участок.

"Законные представители несовершеннолетнего найдены сотрудниками полиции. Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проведена профилактическая работа в целях недопущения впредь подобных ситуаций с законным представителем несовершеннолетнего", - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Там также добавили, что несовершеннолетний был передан родителям ночью 10 июля.

Теги: розыск, мальчик, Екатеринбург, родители



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