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Общество За рубежом
газопровод, труба, россия (2017) | Фото: lipetskmedia.ru

Поставки газа по "Северному потоку" в Европу приостановлены на 10 дней

Компания Nord Stream AG — оператор газопровода "Северный поток" — остановила обе нитки трубопровода с 11 по 21 июля на плановое обслуживание.

В период проведения профилактических работ газ будет поступать из России в страны Западной и Центральной Европы только по одной транзитной ветке через Украину.

В Европе опасаются, что заранее согласованная остановка газопровода вызовет дефицит газа в регионе, пишет Regnum. Заместить весь объем поступавшего по газопроводу топлива невозможно, так как Украина ввела ограничения на прием российского газа для транзита, а ветку "Ямал-Европа" использовать запрещается российскими контрсанкциями.

Ранее вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек обратился к правительству Канады с призывом выпустить из страны турбину Siemens, которая нужна России для работы газопровода "Северный поток". Он попросил решить вопрос до начала профилактических работ на магистрали.

Канадские власти дали согласие. По данным "Коммерсанта", транспортировка отремонтированной турбины для "Северного потока" из Канады может начаться уже в середине июля. Доставка газоперекачивающего агрегата в Россию через Германию потребует до двух недель.

Однако вопрос о том, насколько "Газпром" увеличит прокачку по газопроводу после возвращения турбины, остается открытым: до сих пор неясно, где будут ремонтировать оставшиеся машины.

Теги: северный поток, европа, газ, турбина



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