В Екатеринбурге до конца недели простоит 30-градусная жара

30-градусная жара, установившаяся в Свердловской области в минувшие выходные, продержится до конца этой недели.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 11-13 июля в столице Урала ожидается 28-31 градус тепла, а по ночам воздух будет остывать до 16-20 градусов. В понедельник метеорологи прогнозируют кратковременный дождь и грозу, во вторник и среду серьезных осадков не ожидается.

Самым жарким днем на этой неделе станет четверг, когда столбики термометров поднимутся до 33 градусов. В пятницу также ожидается 30-градусная жара, которая начнет спадать только к выходным.

По данным синоптиков, первая декада июля в этом году в Екатеринбурге относительно прохладная: средняя температура воздуха составляет 17,2 градуса, что на 1,6 градуса ниже нормы. А ровно два года назад в эти дни был зафиксирован исторический рекорд: воздух в столице Урала прогрелся до 35 градусов.

Как сообщало Накануне.RU, настоящая жара придет сегодня в Астраханскую область: днем 11 июля в регионе ожидается температура до +41 градуса по Цельсию.