11 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирске суд оставил в силе арест подозреваемого в госизмене учёного, умершего от онкологии

Новосибирский областной суд в понедельник не удовлетворил жалобу защиты и оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу умершего от онкологии подозреваемого в госизмене учёного Дмитрия Колкера.

"Рассмотрев жалобу на постановление Советского районного суда <…>, постановил: постановление оставить без изменений, жалобу – без удовлетворения", - озвучила решение судья, её цитирует ТАСС.

Защита Колкера обжалует решение Новосибирского областного суда, сообщил журналистам адвокат умершего Александр Федулов.

"В дальнейшем будем обжаловать в кассации. Мы будем добиваться, чтобы дело не прекращали, будем добиваться реабилитации Колкера", - сказал адвокат.

Адвокат не согласен с решением суда, так как Колкер страдал от онкологического заболевания четвёртой степени, в связи с чем заключать его под стражу было нельзя. Федулов уточнил, что тело Колкера находится в Москве – его не выдают родственникам без паспорта умершего. Этот документ родственники получить не могут.

Напомним, по словам сына учёного – Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции. При этом, по мнению сына, абсолютно все доклады были заверены в специальных отделениях как не содержащие гостайны, а с учёным везде был сотрудник ФСБ.

Колкер – заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), доктор физико-математических наук. Также учёный работал преподавателем на кафедре автоматики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по специализации "физическая электроника".

Теги: Дмитрий Колкер, учёный, рак, онкология, госизмена, арест



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