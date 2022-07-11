11 Июля 2022
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Политика Дальневосточный ФО
Владимир Солодов (2020) | Фото: sakha.gov.ru

Глава Камчатки объявил выговор министру за пост о "ненужных туристах"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, строгий выговор.

Таковы итоги служебной проверки. "Хочу подчеркнуть – за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", - сказал Солодов. Глава региона отметил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным к гражданам.

"И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение", - отметил Солодов, сообщает РИА "Новости".

Ранее Кумарьков в соцсети резко высказался на тему бюджетных туристов в регионе, впоследствии удалив этот пост. Министр усомнился в возможности и целесообразности дешевых туров.

Теги: Камчатка, туризм



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