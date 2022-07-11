Миронов: Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии
Проекты законов об индексации выплат работающим пенсионерам и снижении пенсионного возраста внесут на рассмотрение в Госдуму.
"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", — сообщил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщает РИА "Новости".
Ранее Миронов уже предлагал вернуть возраст выхода на пенсию. Речь шла о 55 годах для женщин и о 60 годах для мужчин.
Напомним, Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пожилых людей на ближайшие три года.