11 Июля 2022
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Миронов: Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии

Проекты законов об индексации выплат работающим пенсионерам и снижении пенсионного возраста внесут на рассмотрение в Госдуму.

"Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам", — сообщил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сообщает РИА "Новости".

Ранее Миронов уже предлагал вернуть возраст выхода на пенсию. Речь шла о 55 годах для женщин и о 60 годах для мужчин.

Напомним, Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пожилых людей на ближайшие три года.

Теги: Миронов, пенсия, пенсионеры



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