Российские банки переходят на китайские банкоматы

Российские банки организации переходят на банкоматы китайского производства.

Это произошло после отказа от поставок и обслуживания АТМ американскими компаниями. В "Ак Барс Банке" и "Почта Банке" заявили, что уже начали закупать устройства производства КНР. В ВТБ, УБРиР и "Зените" рассматривают такую возможность.

Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в "Сбере", "Открытии" и Новикомбанке, заявили их представители.

По данным Центробанка России, в стране действует около 187,5 тыс. устройств самообслуживания. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос населения, считают эксперты. Однако могут возникнуть сложности при перенастройке банкоматов для приема купюр нового образца. В целом по клиентскому опыту китайские устройства не уступают американским.

Лидерами и глобального, и российского рынков банкоматов были американские компании — Diebold Nixdorf и NCR, сообщают "Известия".

Однако весной 2022 года эти компании приостановили работу в России. Вместе с тем российские банки пользовались и китайскими, и корейскими, и японскими банкоматами, однако их было значительно меньше.