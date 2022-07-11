11 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Медгород Тюмени, опухоль, онкология (2021) | Фото: admtyumen.ru

СМИ: онкобольные просят американскую компанию не уничтожать препараты для исследований в РФ

Объединения онкопациентов просят Европейскую коалицию больных раком и Минздрав России повлиять на решение американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb (BMS).

Она останавливает текущие исследования противоопухолевого препарата в России и изымает уже выданные препараты. По этой причине, более сотни пациентов могут остаться без эффективного лечения.

Как заявили в Министерстве здравоохранения, к данной ситуации относятся с сожалением, так как "отдельные производители ставят политические интересы выше интересов пациентов".

Речь об иммуноонкологическом препарате "Опдиво" (МНН ниволумаб). Он был зарегистрирован в России в 2016 году для лечения трех видов злокачественных опухолей: определенных меланомы, рака легкого и почечно-клеточного рака у взрослых. BMS проводила клинические исследования лекарства в стране, чтобы расширить область его применения, сообщает "Коммерсант". 

Теги: медицина, онкология



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