11 Июля 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Аналитик оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям

В последнее время российская национальная валюта ослабла к доллару, однако есть все шансы на ее укрепление, сообщает "Прайм" со ссылкой на аналитика Владислава Антонова.

По его словам, если сложится ряд факторов, то доллар может снова стоить 50 руб. Все факторы, работавшие в последние месяцы в пользу рубля, остаются в силе. "Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля", -  сказал эксперт.

Если чиновники воздержатся от словесных интервенций, вероятно укрепление до 50-55 руб.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил проведение валютных интервенций для ослабления рубля. По его словам, каждые 10 руб., на которые укрепился курс российской валюты, обходится бюджету более чем в 1 трлн.

Теги: рубль, доллар



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