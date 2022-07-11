11 Июля 2022
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прокуратура, прокурор, прокурорская проверка, погоны (2022) | Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Московская прокуратура потребовала ликвидировать "Профсоюз журналистов"

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ".

При подаче ходатайства надзорное ведомство сослалось на административное дело против профсоюза по статье "о дискредитации Вооруженных сил России". Прокуратура обвинила организацию в том, что она размещала на сайте публикации, которые содержат "недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР".

Мосгорсуд уже назначил предварительное заседание по этому делу на 13 июля. Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза "несправедливым и необоснованным". Председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев отметил, что не видит в деятельности организации "профсоюзного движения", сообщают "Ведомости".

Теги: Профсоюз журналистов, прокуратура, СВО



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