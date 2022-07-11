Московская прокуратура потребовала ликвидировать "Профсоюз журналистов"

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ".

При подаче ходатайства надзорное ведомство сослалось на административное дело против профсоюза по статье "о дискредитации Вооруженных сил России". Прокуратура обвинила организацию в том, что она размещала на сайте публикации, которые содержат "недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР".

Мосгорсуд уже назначил предварительное заседание по этому делу на 13 июля. Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза "несправедливым и необоснованным". Председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев отметил, что не видит в деятельности организации "профсоюзного движения", сообщают "Ведомости".