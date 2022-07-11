11 Июля 2022
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Евгений Касперский, лаборатория Касперского (2012) | Фото:expert.ru

Смартфон для военных остался без защиты от "Касперского"

Компания "Лаборатория Касперского" вышла из проекта по созданию российского защищенного смартфона для военных, которым занималась совместно с отечественным разработчиком мобильных устройств "Аквариус".

Об этом сообщил руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский. Речь идет о смартфоне Aquarius NS M11. Устройство ориентировано главным образом на военных и спецслужбы. Его представили в декабре 2021 года.

Смартфон должен был работать на нескольких операционных системах. В том числе компания представила модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS, разработанной "Лабораторией Касперского". В середине декабря 2021 года "Аквариус" представил смартфон и на другой отечественной ОС – "Аврора", разработкой которой сегодня занимается "Ростелеком", а также версию на ОС Android 9.0.

Аппарат должен "обеспечивать защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений", сообщают "Ведомости".

 

Теги: смартфон, Лаборатория Касперского



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