11 Июля 2022
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Политика В России
митинг против режима самоизоляции, ТАСС (2021) | Фото: Элина Сугарова / ТАСС

СМИ: в регионах не спешат снимать запрет на митинги

В начале июля Роспотребнадзор приостановил действие масочного режима, который был введён на фоне эпидемии  коронавируса.

Также были сняты ограничения на ночную работу общепита. Формально снято и ограничение на проведение массовых мероприятий — митингов, шествий и других акций. Однако региональные власти, формально самостоятельные в вопросе введения и отмены эпидемических ограничений, не спешат давать оппозиции козыри в руки и сохраняют запреты на массовые мероприятия под предлогом возможных будущих волн коронавируса.

Так, в Санкт-Петербурге санитарные врачи "не усматривают оснований" для снятия запрета на массовые мероприятия, хотя и признают "относительную стабилизацию" ситуации. "Риск массового распространения новой коронавирусной инфекции сохраняется. На протяжении длительного времени Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из лидеров по суточной заболеваемости COVID-19", — говорится в ответе начальника городского управления службы Наталии Башкетовой на запрос питерских "яблочников".

Роспотребнадзор точечно приостановил, а не отменил действие некоторых ограничений, сообщили в правительстве Нижегородской области, где действует ограничение на проведение массовых мероприятий. По мнению чиновников, "ситуация стабилизировалась лишь частично и на время, поэтому снимать или существенно облегчать режим повышенной готовности пока преждевременно".

Схожей позиции придерживаются в Забайкальском крае, где еще в начале июня были отменены основные санитарные меры, в том числе масочный режим и социальное дистанцирование, но остались ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, сообщает "Коммерсант".

Теги: митинги, коронавирус, Роспотребнадзор



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