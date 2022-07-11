11 Июля 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Россия закупит для Донбасса закупят 4,9 млн учебников

Россия поставит в ДНР, ЛНР, а также в Херсонскую и Запорожскую области около 5,5 млн экземпляров учебной литературы.

Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Часть закупок берут на себя регионы, которые ранее взяли шефство над отдельными территориями Донбасса и уже объявили об этом.

За счет федерального бюджета будет поставлено около 4,9 млн экземпляров учебно-справочной литературы. Большая часть – 2,5 млн и 850 тыс. экземпляров соответственно – уйдут в ДНР и ЛНР, сообщают "Ведомости".

Теги: Донбасс, учебники, образование



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