11 Июля 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Минфин: прогнозируется дефицит бюджетов регионов на следующие два года

Министерство финансов России ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 году с профицитом на уровне 163 млрд руб., а в 2023–2024 гг. – с дефицитом 132,5 млрд руб. и 78,1 млрд руб. соответственно.

Из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года следует, что на 2025 г. Минфин закладывает небольшой профицит – на уровне 6,8 млрд руб.

В 2021 году консолидированные бюджеты субъектов РФ были исполнены с профицитом в 660,8 млрд руб. (доходы составили 17,5 трлн, расходы – 16,9 трлн).

Федеральный бюджет также планируется с дефицитом. Окончательный вариант проекта бюджета кабмин должен внести в Госдуму не позднее 15 сентября, сообщают "Ведомости".

Теги: бюджет, регионы



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