Серб Джокович выиграл "Уимблдон" и в 21-й раз турнир "Большого шлема"

Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз (и четвёртый подряд) выиграл "Уимблдон".

В финале Джокович одолел в четырёх сетах представителя Австралии Ника Кириоса (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

Для серба это уже 21-я победа на турнирах "Большого шлема" (ТБШ). Он обошёл швейцарца Роджера Федерера (20) и по этому показателю уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22).

Напомним, что у женщин на "Уимблдоне" накануне победу одержала уроженка Москвы, с 2018-го года представляющая Казахстан, Елена Рыбакина. Для неё это первый титул ТБШ. Российских же спортсменов на турнир в Великобритании не допустили.