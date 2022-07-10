10 Июля 2022
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Политика В России
Госдума, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

Госдума соберется на внеочередное заседание из-за "вопросов, требующих неотложного решения"

В понедельник, 11 июля, состоится внеочередное заседание совета Государственной думы РФ. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
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Одним из вопросов повестки станет проведение внеочередного пленарного заседания Госдумы. В частности, будет рассмотрено предложение о проведении его в пятницу, 15 июля.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе, будут рассмотрены правительственные инициативы", - говорится в сообщении.

Какие именно вопросы будут обсуждать депутаты, не уточняется.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидерами думских фракций. Среди других тем обсуждались спецоперация России на Украине и навязывание Западом модели тоталитарного либерализма остальному миру.

Теги: Госдума, вопросы, заседание



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