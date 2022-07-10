10 Июля 2022
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Политика За рубежом
коллаж, Си Цзиньпин, Китай, доллар, капитализм (2017) | Фото: Накануне.RU

Байден и Си Цзиньпин проведут разговор в ближайшие недели

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут разговор. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"Что касается председателя Си и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде.

Письменную расшифровку выступления госсекретаря в воскресенье распространил американский Госдеп. Будет ли беседа телефонной или главы государств встретятся лично, не уточняется.

Как напоминает РИА Новости, в конце июня в МИД Китая заявляли, что пока не располагают сведениями о возможном телефонном разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина.

На этой неделе в Кремле опровергли информацию японских СМИ об отказе председателя КНР посетить Россию по приглашению Владимира Путина.

Теги: Байден, Си Цзиньпин, разговор, Китай, США



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