Байден и Си Цзиньпин проведут разговор в ближайшие недели

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут разговор. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается председателя Си и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде.

Письменную расшифровку выступления госсекретаря в воскресенье распространил американский Госдеп. Будет ли беседа телефонной или главы государств встретятся лично, не уточняется.

Как напоминает РИА Новости, в конце июня в МИД Китая заявляли, что пока не располагают сведениями о возможном телефонном разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина.

На этой неделе в Кремле опровергли информацию японских СМИ об отказе председателя КНР посетить Россию по приглашению Владимира Путина.