Байден и Си Цзиньпин проведут разговор в ближайшие недели
Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут разговор. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается председателя Си и президента Байдена, то мы ожидаем, что у них представится возможность провести разговор в предстоящие недели", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Таиланде.
Письменную расшифровку выступления госсекретаря в воскресенье распространил американский Госдеп. Будет ли беседа телефонной или главы государств встретятся лично, не уточняется.
Как напоминает РИА Новости, в конце июня в МИД Китая заявляли, что пока не располагают сведениями о возможном телефонном разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина.
На этой неделе в Кремле опровергли информацию японских СМИ об отказе председателя КНР посетить Россию по приглашению Владимира Путина.