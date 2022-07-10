Володин считает, что Европа переживает кризис. "Дальше все будет только усугубляться"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что сейчас Европа переживает кризис. Такое заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин".

По мнению Володина, "дальше это все будет только усугубляться".

"Потому что те же энергоресурсы, которые раньше европейские страны получали из России более дешевые, сегодня замещаются более дорогими из тех же самых Соединенных Штатов Америки. Ну, и в целом экономика от этого страдает европейских государств, и будет ее проседание происходить", - приводит его слова "Дума ТВ".

Спикер парламента подчеркнул, что сейчас в Европе также проседает национальная валюта, которая уже не конкурирует с долларом.

"Поэтому вывод один – США добились своего. Они Европу убрали из своих конкурентов. Но вот что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает", - добавил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден сообщил, что в ходе своей поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией. В свою очередь, его предшественник Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах главы государства 2020 года он не допустил бы нынешней ситуации на Украине.