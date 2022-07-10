"Позор, предатель, крыса": как соцсети отреагировали на организацию Бегловым выступления "Би-2"

Россияне отреагировали на скандал с выступлением непатриотичной группы «Би-2» на финале Суперкубка в Петербурге. Узнав о том, что шоу согласовано губернатором города Александром Бегловым, они предложили обратить внимание на ситуацию Следственному комитету РФ.

Вечером субботы, 9 июля, в Петербурге состоялся финальный матч Суперкубка по футболу. В ходе мероприятия выступила группа «Би-2». Шоу завершилось большим скандалом, вышедшем на уровень страны. Освиставшие группу фанаты выразили недовольство позицией музыкантов, которые успели отметиться антимилитаристскими лозунгами и критикой Z-символики.

Выступление явных противников СВО было согласовано лично губернатором Петербурга Александром Бегловым, о чем сообщали местные СМИ. По их информации, гонорар составил 50 тысяч евро за выступление. Также музыкантам обеспечили перелет первым классом и проживание в элитном отеле по распоряжению губернатора.

Россияне отреагировали на эту информацию крайне негативно. В социальных сетях они отмечают, что Беглов таким образом окончательно унизил Петербург и в очередной раз указал на свою обособленность от Северной столицы. «Позор», «стыд», «предатель» - лишь малая часть того, что писали о градоначальнике в соцсетях.

Также россияне подчеркнули, что гонорар за выступление «Би-2» правильнее было бы использовать в качестве помощи действующим сейчас на Украине ВС РФ.

На ситуацию должны обратить внимание правоохранительные органы, уверены в Сети. СК РФ должен проверить информацию и установить правомерность действий всех участников, считают они.

Стоит отметить, что губернатор Беглов лично на матче не присутствовал, побоявшись быть освистанным, как это произошло на матче в 2020 году.