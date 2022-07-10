В Астраханскую область придет жара до +41 градуса

В Астраханскую область в ближайшее время придет сильная жара. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным Астраханского ЦГМС, днем 11 июля в области ожидается температура до +41 градуса по Цельсию. В связи с этим в МЧС советуют избегать воздействия повышенной температуры, передвигаться не спеша и стараться чаще находиться в тени. Также не стоит употреблять алкоголь, так как это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию).

"Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически употреблять воду для возмещения потери жидкости и немедленно перейти в тень", - рекомендуют в ведомстве.

При необходимости жителей региона просят обращаться по телефонам экстренных служб 103, 101 и 112.

Напомним, что на этой неделе в Свердловской области также установилась жаркая погода и многие предпочитают отдыхать у воды. По данным МЧС, с начала этого лета на Среднем Урале утонули 14 человек, а все инциденты случились на несанкционированных пляжах.