Российские военные ударили по складу с боеприпасами ВСУ на комбинате в Славянске

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в Славянске.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования. В результате оказалось уничтожено до 100 человек личного состава, более тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня "Град".

Также ВКС России за сутки уничтожены три пункта управления в районах Донецкой народной республики; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова.

"Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", - отмечают в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в районе Константиновки были уничтожены два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.