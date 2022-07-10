10 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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Коллаж, военный, знак Z (2022) | Фото: Накануне.RU

Российские военные ударили по складу с боеприпасами ВСУ на комбинате в Славянске

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу с боеприпасами на территории "Керамического комбината" в Славянске.
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Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования. В результате оказалось уничтожено до 100 человек личного состава, более тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для ракетных систем залпового огня "Град".

Также ВКС России за сутки уничтожены три пункта управления в районах Донецкой народной республики; живая сила и военная техника в 16 районах, в том числе националистического формирования "Кракен" в районе Харькова.

"Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", - отмечают в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в районе Константиновки были уничтожены два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Теги: военные, склад, боеприпасы, Минобороны



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