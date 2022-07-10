В Конгрессе США главу офиса Зеленского подозревают в связях с Россией и требуют проверки

Член Конгресса США от Республиканской партии Виктория Спартц, которая имеет украинские корни, направила президенту страны Джозефу Байдену письмо с просьбой провести брифинг о проведенных проверках в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его возможных связей с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Спартц.

Сообщается, что разведданные о действиях, предпринятых Ермаком, дают основания предполагать его связи с Россией. И Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть серьезные обвинения.

"Учитывая наше материальное участие в этом конфликте, мы обязаны таким уровнем строгости и подотчетности американскому народу, поскольку Украина срочно нуждается в увеличении объемов и темпов помощи в области безопасности, которые, к сожалению, не были приоритетными для администрации Байдена", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ермак назначил своим заместителем по борьбе с коррупцией Олега Татарова, который тормозил антикоррупционные процедуры и назначение соответствующего прокурора. Татаров находился под следствием Национального антикоррупционного бюро Украины в 2020 году, а потом его дело было закрыто. При этом он был высокопоставленным сотрудником полиции при президенте Викторе Януковиче.

"Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием альянсов с Западом и нашей страной, мы обязаны информировать его, если у нас могут возникнуть какие-либо проблемы с ключевыми людьми вокруг него", - подчеркивает Спартц.

Интересно, что Спартц родилась в 1978 году в Черниговской области и только в 2000 году переехала в США.

Сенатор-демократ и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур заявила, что Спартц помогает президенту РФ Владимиру Путину.

Украинские телеграм-каналы пишут, что все это неспроста. В США выражают недовольство действиями Зеленского в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который имеет тесные связи в Пентагоном. Зеленский хочет снять Залужного, но заступничество США, военные действия и высокий рейтинг Залужного (последнее особенно болезненно для Зеленского) сдерживают его от этого шага. Однако офис президента, тем не менее, внес Залужного в стоп-лист на публичные совместные мероприятия с Зеленским и наносит удары. Так, Зеленский на днях публично раскритиковал Залужного. Но тот тоже готовится к схватке и обзаводится советниками и политконсультантами, пишет "Легитимный".

"Наш источник в офисе президента рассказал, что офис рассматривает информационную атаку против Андрея Ермака как ответку США за унижение Залужного. На Банковой уверены в том, что Пентагон продемонстрировал готовность защищать свою клиентуру на Украине, включив инструменты стратегических коммуникаций и свой пул сенаторов. США остались недовольны конфликтом между офисом президента и Залужным, а активностью Виктории Спартц нам показали возможные последствия дальнейшего противостояния", - сообщает "Резидент".

МИД Украины подверг критике Спартц. Официальный представитель МИД Олег Николенко назвал ее действия "неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией" и "необоснованными спекуляциями".

"Конгрессвумен также должна прекратить подрывать существующие механизмы оказания военной помощи США Украине", - сказал он.

Накануне в интервью Fox News Спартц заявила, что Вашингтону необходимо принять срочные меры по взятию под контроль огромной помощью, выделяемой Украине. То есть то, как она расходуется Киевом.

"МИД оскорбляет конгрессвумен Спартц, ту самую, что объездила всю Украину и помогала с получением ленд-лиза, и ту самую, что задалась относительно Ермака вопросами, которые давно витали в воздухе. Шпион, на выход", - написал блогер Анатолий Шарий о Ермаке.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что все это - внутриполитическая борьба в США, которая вряд ли приведет к политическим последствиям, так как по вопросу поддержки Украины в США существует двухпартийный консенсус.

Однако в США есть и недовольство огромной помощью Украине в условиях сложной экономической ситуации в самих США, пишут многие американские СМИ.