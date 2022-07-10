Пропавшего на Среднем Урале грибника ищут более 40 человек

На Среднем Урале разыскивают местного жителя, который ушел в лес за грибами и пропал.

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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, разыскивается Эдуард Сухих 1968 года рождения, житель поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района. Сейчас полицейские совместно со спасателями и волонтерами отрабатывают лесопарковую зону, где может находиться заблудившийся грибник. Информация о данном происшествии поступила от его матери днем 9 июля.

"Сыщики установили, что утром того же дня мужчина ушел из дома в лесной массив, расположенный в одном километре от улицы Кедровая поселка Верхняя Синячиха, за грибами и заблудился. При себе у него имеется сотовый телефон, с которого он выходил на связь с полицейскими и пояснил, что находится в лесу, устал и отдыхает около болота. После этого на связь больше не выходил, а телефон находится вне зоны доступа сети.

Поиском пропавшего человека занимаются наряды патрульно-постовой службы, оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные. Стражи правопорядка применяют звуковые спецсигналы служебного автотранспорта. В поисковых мероприятиях задействовано более 40 человек", - отметил полковник Горелых.

Пропавший уралец был одет в болоньевую куртку-ветровку бежевого цвета и черные брюки. Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении Эдуарда Сухих, просят сообщить ее по телефонам дежурной части: 8 (34346) 3-42-25, 48-2-02, либо по линиям 02 и 112.