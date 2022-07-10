В России заблокирован сайт немецкой газеты Die Welt

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт немецкой газеты Die Welt. Об этом свидетельствуют данные универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов.

В частности, в России ограничен доступ к сайту welt.de. Уточняется, что это сделано по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 июля. В настоящий момент зайти на данный портал невозможно.

Die Welt – немецкая информационная ежедневная газета. Она выпускается европейским издательским концерном Axel Springer SE.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph. Сообщалось, что блокировка проводилась также по требованию Генпрокуратуры РФ.