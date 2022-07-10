10 Июля 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Парагвайский защитник отказался играть за "Динамо" в новом сезоне

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна не будет играть за московское "Динамо" в предстоящем сезоне.
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Как сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба, Бальбуэна приостановил контракт на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года.

"Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23. ФК "Динамо" считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях", - говорится в заявлении московской команды.

Как добавил сам Бальбуэна, в течение месяца он обдумывал свой уход и принял решение "исключительно по семейным обстоятельствам".

Игрок перешел в "Динамо" в июле 2021 года. Всего за столичный клуб он провел 32 матча и забил три гола.

Теги: защитник, Динамо, контракт, ФИФА



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