Пять министров Шри-Ланки уходят в отставку

Сразу несколько министров Шри-Ланки покинут свои посты на фоне экономического и политического кризиса.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на местное интернет-издание Ada Derana, министр сельского хозяйства Махинда Амаравира уже заявил, что уйдет в отставку сразу, как только страна получит поставку удобрений. Свои посты также покидают министры труда и туризма Мануша Нанаяккара и Харин Фернандо.

Кроме этого, уходит Дхамикка Перера, занимающийся вопросами инвестиций. Также подает в отставку министр транспорта Бандула Гунавардана.

Напомним, протестующие в Шри-Ланке, проникшие на территорию резиденции премьер-министра, подожгли правительственное здание. Сообщалось, что сам глава ланкийского правительства Ранил Викрамасингхе и президент островного государства Готабая Раджапакса перевезены в некое безопасное место.

Сейчас Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.