"Мы могли бы договориться". Трамп заявил, что не допустил бы ситуации на Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2020 года он не допустил бы эскалации конфликта на Украине.

Как отметил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Анкоридже, штат Аляска, он считает, что ситуация на Украине только ухудшится. Однако этого, по его мнению, можно было избежать, если бы президентские выборы два года назад выиграл он, а не Байден.

"Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось", - заявил экс-президент Штатов.

Как напоминает РИА Новости, ранее Трамп не раз критиковал действия администрации нынешнего главы государства Джо Байдена.

Сам Байден уже заявил, что в ходе своей поездки на Ближний Восток он постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.