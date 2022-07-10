"Мы могли бы договориться". Трамп заявил, что не допустил бы ситуации на Украине
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2020 года он не допустил бы эскалации конфликта на Украине.
Как отметил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Анкоридже, штат Аляска, он считает, что ситуация на Украине только ухудшится. Однако этого, по его мнению, можно было избежать, если бы президентские выборы два года назад выиграл он, а не Байден.
"Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось", - заявил экс-президент Штатов.
Как напоминает РИА Новости, ранее Трамп не раз критиковал действия администрации нынешнего главы государства Джо Байдена.
Сам Байден уже заявил, что в ходе своей поездки на Ближний Восток он постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.