10 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
пляж &quot;Голубые озера&quot; в Кургане (2016) | Фото:Накануне.RU

С начала лета на свердловских водоемах утонули 14 человек

С начала этого лета на водоемах Свердловской области зарегистрировано 18 происшествий. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, утонули 14 человек, в том числе четверо детей. Как подчеркнули в МЧС, все инциденты случились на несанкционированных пляжах. Спасатели напомнили, что безопасным купание может быть только на пляжах, прошедших проверку.

Сейчас специалисты патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах. Они предупреждают об опасности сильного течения реки, купания в нетрезвом состоянии и оставления детей без присмотра. Уральцам выдают памятки, где подробно расписаны правила безопасного отдыха, а также действия при спасении утопающих.

Стоит отметить, что на этой неделе в Свердловской области установилась жаркая погода и многие предпочитают отдыхать у воды. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что безопасных водоемов для купания в регионе на сегодняшний день нет.

Теги: водоемы, происшествия, МЧС, Свердловская область



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