Опрос: россияне поддерживают идею возрождения советских брендов

10 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России В бывшем СССР
СССР, Союз Советских Социалистических Республик, ВДНХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Опрос: россияне поддерживают идею возрождения советских брендов

Согласно опросу, большинство россиян поддерживает идею возрождения советских брендов. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", на которое ссылается РИА Новости.
Читайте также:

Исследование проводилось в июле этого года среди пяти тысяч жителей всех регионов страны.

"Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет, в том числе, о таких брендах, как "Москвич", "Волга" и "Победа" (автомобили), а также "Орск" (холодильники) и "Кама" (велосипеды). Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Остальные 5% затруднились с ответом", - говорится в результатах опроса.

Кроме этого, положительные ассоциации советские вещи вызывают у 62% участников исследования. По их словам, в СССР делали в основном надежные (такое определение дали 84% опрошенных) и доступные по цене вещи (87%), которые служили нескольким поколениям. У 30% возникают нейтральные ассоциации при воспоминании о сделанных в СССР вещах, а у 8% – отрицательные.

Напомним, ранее власти столицы решили возродить марку "Москвич". Правда, производство планируется наладить по китайским технологиям.

Теги: бренды, возрождение, СССР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети