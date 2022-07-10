Опрос: россияне поддерживают идею возрождения советских брендов

Согласно опросу, большинство россиян поддерживает идею возрождения советских брендов. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", на которое ссылается РИА Новости.

Исследование проводилось в июле этого года среди пяти тысяч жителей всех регионов страны.

"Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет, в том числе, о таких брендах, как "Москвич", "Волга" и "Победа" (автомобили), а также "Орск" (холодильники) и "Кама" (велосипеды). Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Остальные 5% затруднились с ответом", - говорится в результатах опроса.

Кроме этого, положительные ассоциации советские вещи вызывают у 62% участников исследования. По их словам, в СССР делали в основном надежные (такое определение дали 84% опрошенных) и доступные по цене вещи (87%), которые служили нескольким поколениям. У 30% возникают нейтральные ассоциации при воспоминании о сделанных в СССР вещах, а у 8% – отрицательные.

Напомним, ранее власти столицы решили возродить марку "Москвич". Правда, производство планируется наладить по китайским технологиям.