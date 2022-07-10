Байден хочет расширить круг стран, которые поддержат США против России

Американский президент Джо Байден заявил, что в ходе своей поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.

Как отметил Байден в своей статье, написанной для Washington Post, его работа заключается в том, "чтобы сохранить нашу страну сильной и безопасной". По мнению главы Штатов, для этого они должны противостоять России, превзойти Китай и "работать для большей стабильности" на Ближнем Востоке.

Президент США добавил, что для максимальной реализации поставленных целей надо "напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на результаты" политики Соединенных Штатов. Он отметил, что "более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях".

Как напоминает "Интерфакс", визит Джо Байдена в Израиль, на Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.

Ранее сообщалось, что США обратились за помощью к Китаю, чтобы ослабить экономическое давление и снизить инфляцию.