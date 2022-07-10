Байден хочет расширить круг стран, которые поддержат США против России

10 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Байден хочет расширить круг стран, которые поддержат США против России

Американский президент Джо Байден заявил, что в ходе своей поездки на Ближний Восток постарается расширить круг стран, которые поддержат США в противостоянии с Россией.
Читайте также:

Как отметил Байден в своей статье, написанной для Washington Post, его работа заключается в том, "чтобы сохранить нашу страну сильной и безопасной". По мнению главы Штатов, для этого они должны противостоять России, превзойти Китай и "работать для большей стабильности" на Ближнем Востоке.

Президент США добавил, что для максимальной реализации поставленных целей надо "напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на результаты" политики Соединенных Штатов. Он отметил, что "более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях".

Как напоминает "Интерфакс", визит Джо Байдена в Израиль, на Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.

Ранее сообщалось, что США обратились за помощью к Китаю, чтобы ослабить экономическое давление и снизить инфляцию.

Теги: Байден, визит, Россия, США, Китай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети