10 Июля 2022
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Газпром Арена (2019) | Фото: Накануне.RU

"Зенит" не оставил шансов "Спартаку" в матче за Суперкубок России

Питерский "Зенит" вновь стал обладателем Суперкубка России по футболу. В субботу вечером на домашнем стадионе "Газпром-Арена" команда Сергея Семака разгромила московский "Спартак" со счетом 4:0.

Первый гол был забит на 29-й минуте – дальним ударом отличился Иван Сергеев. Через пять минут Малком удвоил преимущество "Зенита", переиграв голкипера "красно-белых" и отправив мяч в пустые ворота. Во втором тайме хозяева забили еще дважды – по голу на счету Вендела и новичка питерцев Матео Кассьерры.

"Сине-бело-голубые" взяли Суперкубок России в рекордный третий раз подряд после побед в 2020-м и 2021-м годах. Стоит отметить, что ранее ни одной команде не удавалось выиграть этот трофей более двух раз подряд.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-лиги стартует уже на следующей неделе. "Зениту" в первом туре предстоит сыграть на выезде против "Химок". В свою очередь, "Спартак" отправится в гости к "Ахмату".

Как сообщало Накануне.RU, также свое расписание на первые пять туров чемпионата узнал екатеринбургский "Урал".

Теги: Зенит, Спартак, матч, Суперкубок



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