Украинские войса обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области

Украинские войса обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, в результате обстрела повреждены дома, передает корреспондент Накануне.RU.

К счастью, во время обстрела никто не пострадал.

"Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет", - сообщил Старовойт.

В настоящий момент власти оценивают нанесенный ущерб.