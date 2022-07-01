02 Июля 2022
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Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области. (2022) | Фото: vk.com/bazarov_vv / пресс-служба правительства Белгородской области

Украинские войса обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области

Украинские войса обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области. Как сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт, в результате обстрела повреждены дома, передает корреспондент Накануне.RU.

К счастью, во время обстрела никто не пострадал.

"Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет", - сообщил Старовойт.

В настоящий момент власти оценивают нанесенный ущерб.

Теги: обстрел, Курска область, Теткино, спецоперация, Украина



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