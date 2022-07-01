"Масочный режим" сохраняется в 13 регионах России, несмотря на отмену Роспотребнадзором "ковидных" ограничений

Роспотребнадзор сегодня снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно", - говорится в сообщении.

При этом, в ведомстве отмечают, что в случае ухудшения обстановки, "ковидные" ограничения могут вернуть.

Отметим, что на сегодняшний день в ряде российских регионов полностью или частично сохраняется обязательное ношение масок, а также другие ограничительные меры.

Так, по данным ТАСС, рекомендации по ношению масок сохраняются почти во всех регионах, однако жесткие ограничения, которые были в период "пятой волны" коронавируса в конце зимы, остаются только в двух регионах - Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике. Причем еще 14 марта губернатор НАО Юрий Бездудный у себя в соцсетях писал: "Сегодня не вижу смысла в масочном режиме. Мы можем сохранить рекомендательную норму по ношению масок, а обязательную - отменить". Однако с тех пор власти региона сняли запреты на проведения утренников и шествий и соблюдение социальной дистанции, сохранив запрет на проведение митингов и обязательное измерение температуры у сотрудников.

Частично масочный режим сохранен еще в 11 регионах. Например, на Сахалине и Коми носить маски обязательно в закрытых помещениях, в Хабаровском крае, Белгородской и Калужской областях - в медицинских и социальных учреждениях, в Архангельской, Смоленской области - в транспорте. В Хакасии маски обязаны носить люди с признаками ОРВИ или те, кто контактировал с больными коронавирусом.

При этом обязательное ношение масок в некоторых случаях является единственным ограничением. Например, в Воронежской области масочный режим сохраняется в транспорте и больницах, однако все остальные ограничения были отменены.

В некоторых регионах масочный режим отменен сразу после указа федерального Роспотребнадзора. Например, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов сообщил о снятии региональных ограничений только вечером в пятницу, несмотря на то, что в регионе на протяжении месяца в день заражается не более четырех человек.

В Якутии, Омской и Псковской областях сохраняется социальное дистанцирование, в Бурятии и Чувашии - обязательная дезинфекция помещений.

В Новосибирской области, где масочный режим стал рекомендательным еще 30 марта, на церемониях бракосочетания не могут присутствовать более 15 человек. В Калининградской и Кировской областях действует запрет на курение кальяна в развлекательных заведениях.

В Тюменской области заполняемость залов сохраняется на уровне 70%. В Марий Эл по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и другие массовые мероприятия. А Калмыкия осталась единственным регионом в России, где сохраняется запрет на ночную работу заведений общепита.