Более 30 стран требуют исключения россиян из спортивных федераций

Ряд стран выступают против трансляций спортивных соревнований на территории России и Белоруссии. Такое заявление сделал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, сообщают РИА "Новости".

По его словам, соответствующее заявление подписали отвечающие за вопросы спорта министры 33 государств: представители 25 стран ЕС, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

Министр пояснил, что заявление касается "ограничений, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Белоруссии в контексте всего того, что в последние месяцы происходит на Украине".

По словам Бортничука, заявление решили сделать "в связи с тем, что имеют место случаи таких решений, как, например, в бобслее и скелетоне, которые могут открыть двери для возвращения российских федераций, российских и белорусских спортсменов в мировой спорт".