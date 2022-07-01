Украинские войска за сутки выпустили свыше 220 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град" по ДНР

Украинские войска выпустили более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения. Повреждено 17 жилых домов, один объект гражданской инфраструктуры и два автомобиля.

"Украинская сторона продолжает терроризировать мирное население Республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, которые в свою очередь не являются военными объектами и не представляют опасности для противника", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация о пострадавших мирных жителях и повреждении инфраструктуры уточняется.

Также в Народной милиции сообщили, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло шесть защитников Донецкой Народной Республики, 10 получили ранения.