В Прикамье в музее Хохловка погиб рабочий

При реконструкции строения в музее Хохловка погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СК России по Пермскому краю.

Трагедия произошла днем, 30 июня.

"Мужчина, осуществляя работы по реконструкции здания на территории архитектурно-этнографического музея "Хохловка", расположенного в Пермском муниципальном районе, упал с высоты восьми метров на землю, получив телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.