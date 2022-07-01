Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли, говорится в постановлении, сообщили Накануне.RU в Минсельхозе РФ.

Для подсолнечного масла базовая цена (при достижении которой начинает взиматься пошлина) составит 82 500 рублей за тонну (вместо $1000), на шрот - 13 875 рублей за тонну (ранее $185), на пшеницу и меслин - 15 000 рублей за тонну ($200), на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну ($185).

Решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России 23 июня.

Пошлины на вывоз из России подсолнечного масла, подсолнечного шрота и семян подсолнечника продлены по 31 августа 2023 года включительно. Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, а также обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

