Достижения "Ноябрьскнефтегаза" в сфере экологии получили высокую оценку общественников

Делегация общественных деятелей побывала на Вынгапуровском месторождении "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Активисты высоко оценили усилия и достижения нефтяников по сохранению экосистемы.



Как рассказали Накануне.RU в компании, в числе визитеров были депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев, представители проекта "Будущее Арктики" и ямальского отделения Русского географического общества.



Вынгапуровское месторождение – один из старейших активов "Ноябрьскнефтегаза". Пик его разработки миновал около десяти лет назад, предприятие уже выполнило рекультивацию практически на всех производственных площадках. Сейчас там растут молодые сосны, появившиеся естественным репродуктивным путем. Это, говорят специалисты, является главным показателем успешно проведенной рекультивации.





"Сегодня мы наблюдаем абсолютно восстановившуюся природную среду. Сосны всего 5–7 лет растут, а уже такие высокие, здоровые деревья. Для нас это показатель ответственного отношения "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" к своей производственной деятельности", – прокомментировал Владимир Пушкарёв.



В ходе визита общественники ознакомились и с другими направлениями деятельности предприятия, обеспечивающими экологическую безопасность и охрану окружающей среды. Это, в частности, масштабная программа целостности и надежности трубопроводного парка, компенсационное лесовосстановление, восполнение водных биоресурсов.



"Из года в год мы увеличиваем объем инвестиций в экологию, что заложено в наш профиль развития. Все это делается для сохранения хрупкой арктической экосистемы в регионах деятельности предприятия", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.