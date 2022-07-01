01 Июля 2022
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Общество Челябинская область
автомобили для оказания медицинской помощи (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Больницы в Челябинской области получили новые автомобили для оказания неотложной помощи

В Челябинской области больницы получили 58 автомобилей для оказания медицинской помощи. Губернатор Алексей Текслер осмотрел новые машины и пообщался с главными врачами и сотрудниками медицинских учреждений.

Глава региона напомнил, что в регионе за последние годы было обновлено порядка 400 автомобилей медпомощи, в первую очередь автомобили скорой помощи и реанимобили. В этом году обновляют автомобили неотложной помощи.

"В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена мы приобретаем 117 автомобилей. Сегодня одну партию мы отдаем в наши муниципалитеты. Важно, что автомобили в хорошей комплектации, с зимней резиной, водители отмечают комфортность. Почти каждый муниципалитет получит необходимую технику", – подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Для больниц закупили новые "Ларгусы", "Гранты" и "Нивы". Новые автомобили получат больницы в 18 муниципальных образованиях Челябинской области. Наибольшее количество машин будут переданы в Еманжелинский, Ашинский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кизильский, Октябрьский, Троицкий, Кунашакский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский и Агаповский муниципальные районы.

Машины предназначены для оказания неотложной медицинской помощи, выезда медбригад к пациентам на дом, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

"Благодаря новым отечественным автомобилям медицинский персонал сможет быстрее оказать неотложную помощь и доставить лекарства жителям отдаленных населенных пунктов. Мы делаем акцент на территории с населением менее 50 тысяч человек и поэтапно проводим дооснащение как медицинским транспортом, так и новым оборудованием. Автомобили очень востребованы, на местах их ждут с нетерпением", - рассказала и.о. министра здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

автомобили для оказания медицинской помощи(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор пообщался с главврачами и водителями медицинских учреждений. Они рассказали, что потребность в неотложках остается. Главный врач районной больницы Еткульского района Евгений Леванидов отметил, что в 2021 году они получили новую "Ниву", а в этом году "Ладу Гранта" и две "Лады Ларгус".

"Эти машины очень востребованы, так как население района живет не только в крупных городах или селах, а также в малых населенных пунктах. У нас четыре больших села в районе, 32 ФАПа, порядка 48 населенных пунктов, в которых также оказывается амбулаторная поликлиническая помощь населению, именно поэтому для участковых врачей и фельдшеров очень важным является наличие современного и нового транспорта для эффективного оказания медицинской помощи", - сообщил он.

Алексей Текслер подчеркнул, что работа по обновлению медицинского транспорта будет продолжена.

"Эту работу будем обязательно продолжать, как и реализацию всех ранее намеченных планов по здравоохранению и по программе развития первичного звена. Только в этом году предусмотрено строительство девяти объектов, в первую очередь, ФАПов, и капитальный ремонт 117 объектов по всему региону. Это тоже очень важно, чтобы мы могли любые задачи решать вместе с этой автомобильной техникой, потому что медицина была и есть наш приоритет", – сообщил он.

Теги: больница, автомобиль, здравоохранение, Алексей Текслер,



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