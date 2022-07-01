01 Июля 2022
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Стетоскоп больница (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Прикамье больница задолжала "Теплосетям" миллион

Осинская центральная районная больница задолжала "Тепловым сетям" более миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Прокуратура Осинского района выявила нарушения в работе больницы во время проверки законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что медицинское учреждение в рамках контракта, заключенного с муниципальным унитарным предприятием "Тепловые сети", не исполнило в срок обязательство по оплате поставленных коммунальных ресурсов. В результате перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность за март 2022 года в размере более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурором главному врачу больницы внесено представление, которое удовлетворено, учреждение изыскало финансовую возможность, задолженность перед муниципальным предприятием погашена в полном объеме.

Теги: больница, теплосети, прокуратура, долг



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