В Прикамье больница задолжала "Теплосетям" миллион

Осинская центральная районная больница задолжала "Тепловым сетям" более миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Прокуратура Осинского района выявила нарушения в работе больницы во время проверки законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что медицинское учреждение в рамках контракта, заключенного с муниципальным унитарным предприятием "Тепловые сети", не исполнило в срок обязательство по оплате поставленных коммунальных ресурсов. В результате перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность за март 2022 года в размере более 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурором главному врачу больницы внесено представление, которое удовлетворено, учреждение изыскало финансовую возможность, задолженность перед муниципальным предприятием погашена в полном объеме.