01 Июля 2022
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Памятник Аленушке в Нововоронеже. (2022) | Фото: TV Губерния. Воронеж / Дмитрий Волгин

В Нововоронеже открыли второй памятник Аленке

В Нововоронеже установили новый памятник Аленке – взамен первого, вызвавшего неоднозначные реакции и демонтированного вскоре после открытия. На этот раз скульпторы не стали бросать вызов классическим представлениям о красоте.

Установить второй памятник Аленке собирались еще к 12 июня 2021 года, но руки дошли только сейчас. По легенде в честь девушки Аленки было названо поселение, из которого вырос Нововоронеж.

Памятник Аленушке в Нововоронеже.(2022)|Фото: TV Губерния. Воронеж / Дмитрий Волгин

К слову, с первой Аленкой, которую некоторые пользователи сравнивали с Белым ходоком из "Игры престолов", тоже все хорошо: в феврале прошлого года скульптуру продали на аукционе за 2,6 млн руб.

Теги: аленка, памятник, нововоронеж



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