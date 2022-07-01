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Политика Тюменская область
Тюменская областная дума здание (2014) | Фото: Накануне.RU

Экс-депутат тюменской облдумы высказался о том, кто может возглавить региональный парламент

Экс-депутат тюменской облдумы, а ныне – член избирательной комиссии Югры Александр Лобов высказался о том, кто может сменить умершего Сергея Корепанова на посту спикера регионального парламента.

Лобов полагает, что новый спикер должен быть представителем тюменского истеблишмента, с которым будет комфортно работать тюменскому губернатору, в данном случае, Александру Моору.

"В большой Тюменской области, как и во всей стране, наблюдается серьёзный профессиональный кадровый голод", - полагает Лобов.

Он считает спорным мнение, что губернаторам Тюменской области, Югры и Ямала предстоит сесть за стол переговоров, чтобы найти кандидатуру, компромиссную для всех трёх регионов.

"Если рассматривать претендентов на должность спикера областной думы из пяти его заместителей, то представителей тюменского истеблишмента всего двое – Наталья Шевчик и Владимир Сысоев. И Сысоев в данном случае выглядит более предпочтительной фигурой. У него – богатейший опыт парламентской работы от депутата думы Югры до Госдумы. Несколько созывов работы в Тюменской областной думе. Вице-спикер трудился в правительствах Югры и Тюменской области, работал со всеми губернаторами "тюменской матрешки" - Александром Филипенко, Сергеем Собяниным, Юрием Неёловым, Владимиром Якушевым, Натальей Комаровой, Дмитрием Кобылкиным и Дмитрием Артюховым, в том числе с нынешним губернатором Тюменской области Александром Моором", - говорит Лобов.

В отличие от Владимира Сысоева, за плечами Шевчик – серьёзный опыт работы в органах исполнительной власти Тюменской области. При этом почти отсутствует опыт депутатской деятельности.

"Если же рассматривать кандидатуру из ЯНАО на должность спикера областной думы, то неплохим вариантом, на мой взгляд, смог бы стать секретарь окружного отделения партии власти, первый заместитель председателя законодательного собрания Ямала Алексей Ситников – политик, достаточно хорошо справляющийся со своими политическими обязанностями, обладающий всеми необходимыми качествами и способностями для руководства Тюменской региональной думой", - полагает Лобов.

Владимир Сысоев(2018)|Фото: Накануне.RU

Владимир Сысыоев

Напомним, Корепанов умер 28 июня в возрасте 74 лет.

Теги: Александр Лобов, Сергей Корепанов, тюменская облдума



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